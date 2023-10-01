Юбилейный международный фестиваль "Ноль плюс" открыли в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль плюс" открыли в Тюмени 1 октября.

Глава города Руслан Кухарук отметил, что фестиваль за десять лет сильно "подрос", расширилась география участников. "Фестиваль рос, возмужал, менялся так же как и Тюмень. Событие стало большим. Более 50 стран мира за десять лет направили 15 тысяч работ. Полторы тысячи лент из них вошли в программу. Работы можно посмотреть на платформе zeroplus.tv. К нам приезжали гости из разных уголков нашей планеты. Благодаря фестивалю Тюмень подписала много международных соглашений с партнерами, городами по всему миру", – поделился глава города.

Руслан Кухарук отметил, что за годы команда президента международного детского и семейного кинофестиваля "Ноль плюс" Николая Данна выросла в том числе за счет тюменцев. "Сегодня фестиваль не знает границ. Несмотря на сложности, к нам продолжают направлять проектные работы со всего мира", – подчеркнул Руслан Кухарук.

Николай Данн сказал, что акцент сделан на Тюмени. Организаторам было интересно, ждет ли зритель этих фильмов.

Среди членов жюри присутствуют как российские, так и иностранные эксперты. Серб Драгон Милинкович привлекают к фестивалю второй год. Второй иностранец – основатель компании, которая организует китайский детский фестиваль Гэвин Ли. "Это очень ответственно участвовать в этом фестивале. На нем я хочу увидеть мечты детей, его видение мира. Хочу проникнутся этой детской историей, когда вы становитесь одним целым со своей семьей", – уточнил он.

Представитель Словении, доктор наук в области кино и медиа, автор и преподаватель курсов по кинематографии Школы перспективных исследований (SAS) Тюменского государственного университета, руководитель профиля "Кино и медиа" Петер Лешник считает, что фильмы для детей предоставляют возможность воображать, представить мир таким, каким бы он мог быть. "Мы можем узнавать о разных культурах, исследовать новые миры. Программа фестиваля многообещающая. Будем смотреть и наслаждаться", – добавил Петер Лешник.

Возрастное ограничение: 0+. С программой можно ознакомиться на сайте проекта.

Инна Пахомова