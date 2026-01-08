700 тыс. туристов посетили Тюменский округ в 2025 году
Туристический поток в Тюменском округе в 2025 году превысил 700 тыс. гостей. Такого показателя муниципалитет добился впервые.
Всего в Тюменском округе в реестре объектов туризма находится 155 организаций: базы отдыха и кемпинги, музеи, объекты промышленного туризма и термальные источники.
Еще один туристический объект может открыться на базе бывшего Текутьевского училища в c. Борки. Определен потенциальный инвестор, планирующий приобрести здание, сообщает пресс-служба главы Тюменского муниципального округа.