Вечер ностальгии "Советский Новый год. Как это было?" пройдет в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Вечер ностальгии "Советский Новый год. Как это было?" пройдет в библиотеке № 15 имени Ершова (ул. Минская, 98) в Тюмени 9 января. Начало мероприятия — в 14 часов.

Участники встречи поделятся воспоминаниями о любимых советских традициях — от домашних елок, украшенных ватными игрушками, до самодельных карнавальных костюмов, исполнят песни из культовых фильмов и мультфильмов.

"Душевно проведем время в компании единомышленников, поделимся своими историями и улыбнемся, вспоминая счастливое детство", — отмечают организаторы.

Возрастное ограничение: 0+.