Проекты и возможности модельных библиотек Тюмени презентуют на форуме КПД

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

О проектах и возможностях модельных библиотек города рассказывают в рамках Форума креативных предпринимателей в тюменском технопарке 6 и 7 октября с 10 до 20 часов.

Презентации проектов проходят в холле технопарка. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель директора Централизованной городской библиотечной системы Елена Ульянова, посетителям технопарка рассказывают об инициативах, которые получили грантовую поддержку, были отмечены на региональных и общероссийских конкурсах. Например, библиотека № 9 выиграла конкурс Президентского фонда культурных инициатив на создание мультстудии "Маячок". Для презентации сюда привезли мультстанок, позволяющий создавать 2D-анимацию.

"Мы показываем на этой площадке уникальные проекты, которыми мы гордимся. Выступающие будут меняться каждый час. Представим и экскурсионные проекты, например, "Пешком по Садовой". Здесь можно увидеть книги, которые издают краеведы по мотивам уличных выставок. Экспозиция "Река истории — история реки" долгое время стояла на набережной Тюмени. Сейчас готов альбом по материалам этой выставки", — добавила Елена Ульянова.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Режиссер театра-студии "Свобода", базирующегося в информационно-библиотечном центре для молодежи на ул. Червишевский тракт, Амит Камбодж рассказал о планах на 2024 год. Театр основан в марте 2022 года. В труппе насчитывается 14 актеров. Амит Камбодж считает театр хорошей формой досуга.

"Те, кто раньше приходили взять почитать книгу, получили возможность классно провести время и посмотреть постановку по той литературе, которую они читают. Это хороший бонус. В будущем мы хотим поставить спектакли по произведениям тюменской писательницы Наташи Корсак и Сергея Козлова. Думаю, что на 2024 год запланируем две премьеры по спектаклям этих авторов. У нас уже есть литературно-театральная композиция "Загадки моей бабушки" по рассказам Анны Неркаги. Часто играем ее на своей площадке, также посещали с ней центр реабилитации инвалидов, играли на фестивале "Пикник книг" в День города. Весь наш материал востребован", — сказал режиссер театра-студии "Свобода".

В 2023 году театр-студия поставила при грантовой поддержке конкурсов "Моя идея" и "Инициатива" спектакль "Музыка свободы". Общая сумма грантов составила 140 тыс. рублей. На эти деньги закупили костюмы и реквизит. 6 мая состоялась премьера. Сейчас показы "Музыки свободы" продолжаются — постановку представляют два раза в месяц. Очередной начнется 6 октября в 17 часов.

"Всегда полные залы. Что радует, в основном приходит молодежь. Есть идея провести этот спектакль в центре "Космос". Ведем переговоры. Предварительная дата показа - 5 ноября", - отметил Амит Камбодж.

Сейчас режиссер и актеры занимаются подготовкой материала к Новому году. Скорее всего, будет поставлена детская сказка, возможно, подростковая.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Отметим, в информационно-библиотечном центре для молодежи в декабре 2022 года открыли креативное пространство в рамках проекта "Кофейный аромат", на реализацию которого сотрудники учреждения выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив. Как рассказала писатель, руководитель отдела культурно-творческих инициатив Наталья Корсак, на 2024 год запланировано несколько фотовыставок тюменских авторов. Также здесь пройдут иммерсивные спектакли театра-студии "Свобода". "Кофейня для некоторых авторов стала первым местом выступления. Кто-то боится больших площадок и приходит сначала сюда", — добавила она.

Здесь же, в холле технопарка, работает "Лавка тюменского писателя". 6 и 7 октября издательский холдинг "ИНФРА-М" выставил бизнес-литературу.

7 октября на площадке пройдут презентации модельной детской библиотеки № 3 им. С. В. Мальцева, модельной библиотеки "Олимп". Краевед Дмитрий Падерин расскажет об экскурсионных проектах "Пешком по Садовой", "От Сараев до Сараев, или Пешком к холодильнику". Будут презентованы деловые игры "Сибирский капитал", "Земля отцов 72. Культурное наследие".

Расписание можно найти на сайте Централизованной городской библиотечной системы и в соцестях.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова