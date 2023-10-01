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В Тюмени музыканты из разных городов создадут 10 песен за три дня

Общество, 14:04 13 октября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

10 песен, основанных на региональной музыкальной идентичности, представят участники музыкальной лаборатории M'uzLab в Тюмени 15 октября. На их создание музыкантам выделили три дня.

V музыкальную лабораторию M'uzLab открыли в мультицентре "Контора пароходства" 13 октября. Сюда прибыли 50 авторов и музыкантов из разных регионов страны. Отметим, в 2023 году на участие в проекте было подано 250 заявок со всей России. Музыкантов отбирало независимое жюри.

На первой встрече участники основали 10 команд, познакомились друг с другом. Им предложили прослушать фрагменты композиций, записанных в тюменских селах 30 лет назад.

"В этом году у нас немного необычная лаборатория. Мы решили взять записи тридцатилетней давности, которые были сделаны в селах Тюменской области. На видеозаписях с песнями, передававшимися из поколения в поколение, участники увидели бабушек, которых уже нет с нами. Мы собрали несколько материалов, разных по своему предназначению. Смысл не в том, что участники возьмут текст из старой песни и наложат его на новую музыку. Хочется, чтобы они как художники все это переработали, пропустили через себя, переосмыслили и уже со своим видением интерпретировали в современном виде", — пояснила руководитель лаборатории M'uzLab Сюзанна Иванова.

Организаторы события полагают, что участников проекта смогут вдохновить вокал или ритмический рисунок — не обязательно вся песня.

На лаборатории участники будут работать с известными экспертами, саундпродюсерами. Они расскажут о продвижении музыкальных проектов, создании хитов. Режиссеры помогут поставить перформанс для финального дня, научат работать со светом. Третий день отведен для репетиций, работы над образами, саундчеков.

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Жительница Тюмени Нейля Хисамутдинова из наблюдателей решила стать непосредственным участником лаборатории. "Год назад работала на этой лаборатории волонтером. Мне очень понравился проект. Пишу песни и музыку ровно год. У меня есть готовые треки, которые еще не выпущены. Один вышел этой ночью. Интересно попробовать себя в работе с экспертами, в команде. Думаю, из этого получится что-то интересное. Мне понравился материал, который нам показали, думаю, возьмем для себя что-нибудь — размеры, ритм, мелодию или фрагменты текста. Это интересно, нам будет проще работать в команде", — поделилась тюменка.

Участница Мария Портнягина приехала из Москвы. Она давно наслышана о проекте, в нем участвовали многие ее знакомые. Ранее Мария Портнягина выступила на шоу-кейс от лаборатории M'uzLab в Тобольске и прошла кастинг. "У меня авторское творчество, пишу песни сама. Есть своя группа, а здесь я одна. В Тюмени мы создали команды с прекрасными, талантливыми ребятами. Есть некоторые идеи после прослушивания народных песен. Думаю, мы сделаем что-то очень классное", — сказала Мария Портнягина.

По словам певицы, уроженки Екатеринбурга, среди всех представленных для ознакомления песен одна ей знакома. Она думала, что композицию знают многие, но, как выяснилось, никто о ней не знал. "Видимо, Тюмень и Екатеринбург близки. Песни очень классные. В современных композициях можно использовать очень много из того, что раньше использовалось в фольклоре", — добавила певица.

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Отчетный концерт и закрытие проекта пройдут в большом зале "Конторы пароходства" 15 октября. Начало — в 19 часов. Стоимость билета — 500 рублей.

Возрастное ограничение: 16+.

После проекта новые песни хотят оформить в сборник. Если музыканты захотят, то снимут клипы на несколько треков. "В 2020 году на лаборатории был такой принцип — ребята сочиняли песни и снимали клипы, такие лайвовые. Получилось интересно. Это был сложный опыт, поэтому в этот раз мы ограничились только песнями", — сказала Сюзанна Иванова.

Напомним, в 2022 году тюменский проект M’uzLab возглавил топ-10 творческих резиденций от российского журнала Forbes. В 2023 году инициативу поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

Инна Пахомова

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# гранты , лаборатория , музыка , Президентский фонд культурных инициатив

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