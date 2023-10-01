В Тюмени музыканты из разных городов создадут 10 песен за три дня

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

10 песен, основанных на региональной музыкальной идентичности, представят участники музыкальной лаборатории M'uzLab в Тюмени 15 октября. На их создание музыкантам выделили три дня.

V музыкальную лабораторию M'uzLab открыли в мультицентре "Контора пароходства" 13 октября. Сюда прибыли 50 авторов и музыкантов из разных регионов страны. Отметим, в 2023 году на участие в проекте было подано 250 заявок со всей России. Музыкантов отбирало независимое жюри.

На первой встрече участники основали 10 команд, познакомились друг с другом. Им предложили прослушать фрагменты композиций, записанных в тюменских селах 30 лет назад.

"В этом году у нас немного необычная лаборатория. Мы решили взять записи тридцатилетней давности, которые были сделаны в селах Тюменской области. На видеозаписях с песнями, передававшимися из поколения в поколение, участники увидели бабушек, которых уже нет с нами. Мы собрали несколько материалов, разных по своему предназначению. Смысл не в том, что участники возьмут текст из старой песни и наложат его на новую музыку. Хочется, чтобы они как художники все это переработали, пропустили через себя, переосмыслили и уже со своим видением интерпретировали в современном виде", — пояснила руководитель лаборатории M'uzLab Сюзанна Иванова.

Организаторы события полагают, что участников проекта смогут вдохновить вокал или ритмический рисунок — не обязательно вся песня.

На лаборатории участники будут работать с известными экспертами, саундпродюсерами. Они расскажут о продвижении музыкальных проектов, создании хитов. Режиссеры помогут поставить перформанс для финального дня, научат работать со светом. Третий день отведен для репетиций, работы над образами, саундчеков.

Жительница Тюмени Нейля Хисамутдинова из наблюдателей решила стать непосредственным участником лаборатории. "Год назад работала на этой лаборатории волонтером. Мне очень понравился проект. Пишу песни и музыку ровно год. У меня есть готовые треки, которые еще не выпущены. Один вышел этой ночью. Интересно попробовать себя в работе с экспертами, в команде. Думаю, из этого получится что-то интересное. Мне понравился материал, который нам показали, думаю, возьмем для себя что-нибудь — размеры, ритм, мелодию или фрагменты текста. Это интересно, нам будет проще работать в команде", — поделилась тюменка.

Участница Мария Портнягина приехала из Москвы. Она давно наслышана о проекте, в нем участвовали многие ее знакомые. Ранее Мария Портнягина выступила на шоу-кейс от лаборатории M'uzLab в Тобольске и прошла кастинг. "У меня авторское творчество, пишу песни сама. Есть своя группа, а здесь я одна. В Тюмени мы создали команды с прекрасными, талантливыми ребятами. Есть некоторые идеи после прослушивания народных песен. Думаю, мы сделаем что-то очень классное", — сказала Мария Портнягина.

По словам певицы, уроженки Екатеринбурга, среди всех представленных для ознакомления песен одна ей знакома. Она думала, что композицию знают многие, но, как выяснилось, никто о ней не знал. "Видимо, Тюмень и Екатеринбург близки. Песни очень классные. В современных композициях можно использовать очень много из того, что раньше использовалось в фольклоре", — добавила певица.

Отчетный концерт и закрытие проекта пройдут в большом зале "Конторы пароходства" 15 октября. Начало — в 19 часов. Стоимость билета — 500 рублей.

Возрастное ограничение: 16+.

После проекта новые песни хотят оформить в сборник. Если музыканты захотят, то снимут клипы на несколько треков. "В 2020 году на лаборатории был такой принцип — ребята сочиняли песни и снимали клипы, такие лайвовые. Получилось интересно. Это был сложный опыт, поэтому в этот раз мы ограничились только песнями", — сказала Сюзанна Иванова.

Напомним, в 2022 году тюменский проект M’uzLab возглавил топ-10 творческих резиденций от российского журнала Forbes. В 2023 году инициативу поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

Инна Пахомова