В Тобольске туристов учат ремеслам на иммерсивных спектаклях в "Доме Спиридона"

автор фото Тамара Митрофанова | Фото: из архива "Дома Спиридон" автор фото Тамара Митрофанова | Фото: из архива "Дома Спиридон"

Делать печатные пряники, мазыкскую игрушку и ковать металл научатся зрители иммерсивных спектаклей "Дом Спиридон", "Ночь в Доме Спиридона", которые будут идти в Тобольске весь декабрь.

Впервые иммерсивные спектакли начали проводить летом 2023 года. Руководитель семейного этноцентра "Дом Спиридон" Антон Козлов после обучения и участия в арт-резиденции "Поле" вместе со студентом режиссерской магистратуры студии МХАТ Александром Чеботаревым поставил спектакль "Дом Спиридон".

"После первых показов зрители сказали, что такого больше нигде нет, что это нечто особенное, самобытное. Всегда люди отзываются с благодарностью. Многие перенимают трепетное отношение к ремеслам и загораются мечтой сделать собственную кузницу или начинают дома печь печатные пряники, спрашивают, как выбрать топор, чтобы рубить мазыкскую игрушку. Насколько могу судить, наибольшее восхищение вызывает то, что мы раскрываем вместе с участниками подлинную культуру, живую, то, чем живем сами. Делаем это так, что участники не получают массу ненужных сведений, а по-настоящему занимаются ремеслами и дышат тем воздухом, в котором возможны подлинные народные занятия. Многие говорят, что это для них было чем-то вроде путешествия во времени", — поделился Антон Козлов.

"Дом Спиридон" и "Ночь в Доме Спиридона" — спектакли без сцены. Авторы идеи создают общую игру, в которой участники отправляются в путешествие в музей-балаган, понимая, что попадут в мир отличный от окружающего, со своими обычаями, нравами. С каждым шагом этого совместного действа роль зрителя полностью заменяется ролью участника.

Путь посетителя после общего знакомства с музеем-балаганом проходит через кузницу, мастерскую печатного пряника и мазыкской игрушки. После того, как гости узнают о каждом из ремесел, они выбирают одно из них, и около часа проводят вместе с мастером и учатся. По желанию можно попробовать себя в двух или трех направлениях.

"В основу спектакля заложена мысль о путешествии в другой мир с обретением способностей, которые, как кажется, не ценятся в этом мире. Я сравниваю это с путешествием в Атлантиду или на другую прародину, которая показывается не многим, а для большинства остается затопленным древним городом. Можно сравнить с описанным в исторической песни путешествием Томаса Рифмача в волшебную страну, где он обрел способность говорить только истину. В этой связи наша задача создать такую среду, в которой и само знакомство с домом, и занятие ремеслами были шагами подобного странствия. Многолетний опыт игры народных праздников и обрядов, опыт медиации в современном искусстве дает возможность создать ее. По-моему, у нас хорошо получается. В окончании спектакля мы непременно собираемся за чаем, и обсуждаем полученный опыт. Это своего рода выход из погружения, и осмысление всего путешествия", — поделился руководитель семейного этноцентра "Дом Спиридон".

Основа в обоих спектаклях одинакова. Но "Ночь" проводят ночью по пятницам, и потому она другая по настрою, говорят авторы идеи. В пятницу люди хотят отдохнуть после рабочей недели, поэтому "Ночь" представляет собой более плавное действо, продолжительнее по времени. "Ночью многое играет другими красками. И по ночам обычно к нам заходит народный артист Петр Уксусов, задира и каскадер. В это время чаще в руках появляются балалайки, и мы поем частушки", — сказал Антон Козлов.

В этноцентре "Дом Спиридон" могут разместить восемь-десять гостей. Иногда делают исключение и принимают больше. На иммерсивные спектакли по большей части приходят туристы, чаще всего семьями. Участниками действа становятся и тоболяки. В ближайшее время авторы идеи ожидают наплыв школьников и студентов: с этой недели начнут принимать оплату по "Пушкинской карте".

Спектакли "Дом Спиридон" (12+) состоятся 3, 17, 24, 31 декабря с 14 до 16 часов 30 минут. Стать участниками "Ночи в Доме Спиридон" (16+) можно 1,8, 15, 22, 29 декабря с 22 до 1 часа.

Инна Пахомова