Спецвыпуск тюменского журнала Contour рассказывает о Ямале и его творцах

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Новый номер тюменского журнала Contour, темой которого на этот раз стал Ямал, презентовали в мультицентре "Контора пароходства" 2 декабря. В выпуске читателю предлагают осмыслить, что такое локальная идентичность, как люди чувствуют связь с местом.

Презентация в Тюмени стала финальной. До этого менеджер и редактор журнала Contour София Брудкова провела ряд встреч, на которых рассказала о журнале, в населенных пунктах Ямала: Ноябрьск, Новый Уренгой, Мыс Каменный, Салехард. Спецвыпуски же оставили в общественных пространствах девяти городов автономного округа. Также их отправили в города Урала и Сибири: Екатеринбург, Челябинск, Красноярск, Новосибирск. Всего было отпечатано две тысячи экземпляров.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В частности, читатели спецвыпуска могут узнать, как Ямал отражен в искусстве, литературе, кинематографе. Статья "Семь жизней Анастасии Лапсуй" повествует о ненецком режиссере, которая представляла свои работы на разных европейских фестивалях. Она показывает жизнь современных ненцев. "Для меня это один из примеров, как можно опереться на свою историю и создавать реально великое искусство. Повезло, что тюменский культуролог, преподаватель истории кино Наталья Соколова знакома с Лапсуй. У нее есть коллекция фильмов этого режиссера", — добавила Софья Брудкова.

Еще одним подобным примером для редактора журнала является ненецкая писательница Анна Неркаги. В выпуске приведен материал с отрывком из повести "Анико из рода Ного". Он сопровождается иллюстрациями тюменской художницы Полины Сайфуллиной.

Внимание, конечно, уделено и ямальской молодежи. Двум музыкантам — автору проекта aiscoot Илье Митрясову и Кристине Агаповой, которая творит под псевдонимом eMiU, — предложили поделится творческой рутиной в формате дневника. Одна из статей называется "Пять причин приехать в Тюмень". В ней написано о проектах, реализуемых "Конторой пароходства".

Журнал содержит интересную фишку, подобную тем, что были в каждом молодежном журнале нулевых, — постер-вкладыш. Обычно на нем размещают изображение стрит-арта. В этот раз здесь на одной стороне напечатали комикс "Яблоня" от автора Юлии Никитиной, на другой — вид заснеженной тундры. По словам Софьи Брудковой, комикс — развитый жанр на Ямале.

Выпуск сделан при поддержке фестиваля искусств и творчества "Дыхание Арктики", который проводится по инициативе "Газпромнефть-Ямала" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

Напомним, к решению издавать журнал в Тюмени пришли в 2020 году, чтобы рассказывать горожанам о современном искусстве. Большинство статей — о людях, креативных индустриях. В каждом выпуске обязательно есть интервью с современным локальным художником. В литературном блоке публикуют отрывки произведений.

"Часть моей задумки — отражать локальную идентичность. Хочу, чтобы люди, прочитавшие журнал, гордились тем, что у нас есть. Есть вещи, которые только наши, тюменские. Локальная идентичность — основная особенность журнала. Мы пытаемся сформулировать ее, поделиться ей, чтобы объединять людей", — добавила Софья Брудкова.

У каждого выпуска есть тема. В какой-то момент руководителю проекта захотелось, чтобы облик региона был многогранен, говорить о местах, которые находятся подальше от Тюмени. Как отмечает Софья Брудкова, многие, кто живут в областной столице, приехали сюда из других субъектов. Так и появилась идея ямальского спецвыпуска. Это не последний номер журнала такого плана. Весной 2024 года планируют презентовать выпуск уже про Югру.

Отметим, летом 2023 года команда "Конторы пароходства" заняла второе место с журналом Contour в питерской премии коммуникации LOUD.

Инна Пахомова