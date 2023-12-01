Песни участников музыкальной лаборатории M'uzLab обнародуют в Сети в январе 2024 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Песни участников музыкальной проектной креативной лаборатории M'uzLab появятся в Сети в начале января 2024 года.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель лаборатории Сюзанна Иванова, песни уже записаны. Несмотря на то что в рамках проекта композиции создавались музыкантами, проживающими в разных городах, проблем не возникло.

"Ребята записывали материал в своих городах. Присылали материал звукорежиссеру. Кто-то сам сводил треки, кто-то отправлял нашим партнерам — в студию звукозаписи Vinyl. Все готово. Сейчас все отправляем на дистрибьюторские площадки, ждем дату релиза", — поделилась Сюзанна Иванова.

Напомним, отчетный концерт музыкальной лаборатории M'uzLab состоялся в мультицентре "Контора пароходства" 15 октября. При написании композиций, которые прозвучали в этот вечер, музыканты из разных городов на протяжении трех дней переосмысливали песни 30-летней давности, записанные в селах региона. Редкие материалы молодежи предоставили автор-исполнитель Евгения Зонтикова и руководитель фольклорного ансамбля "Радоница" Ирина Светлова. В итоге музыканты презентовали совершенно новый продукт, основанный на региональной идентичности.

В День Тюменской области, 24 ноября, участники лаборатории представили концертную программу "Любовь — это дом" гостям Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.

Инна Пахомова