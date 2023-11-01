Тюменская лаборатория M'uzLab представила новую программу гостям выставки-форума "Россия"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Новую концертную программу "Любовь — это дом" представила музыкальная проектная креативная лаборатория M'uzLab гостям Международной выставки-форума "Россия" в рамках Дня Тюменской области 24 ноября.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель лаборатории Сюзанна Иванова, за основу новой программы был взят тюменский фольклор.

"К нам попали записи тридцатилетней давности - голоса бабушек из деревень и сёл Тюменской области. Задачей ребят было вдохновиться этим материалом и создать на его основе нечто новое", - рассказала она.

Новые песни были созданы за три дня, а после представления на ВДНХ их разместят на всех мультимедийных площадках. Ранее этот материал уже был представлен на закрытии лаборатории и в одном из кафе столицы.

По словам Сюзанны Ивановой, материал получился мультижанровым и представляет смесь поп, рок музыки и хип-хопа.

Николай Ступников