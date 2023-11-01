Наталья Шевчик: величайшие ценности Тюменской области — семейные

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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О важных для жителей Тюменской области ценностях рассказала заместитель председателя областной думы Наталья Шевчик, посетившая стенд региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 24 ноября.

"Сегодня губернатор в выступлении говорил о традиционных ценностях семьи. Это величайшие ценности Тюменской области — крепкие семьи, настоящие союзы. У нас фундаментальная социальная система, одна из лучших в нашей стране. Мы смело можем гордиться теми, кто работает в социальной сфере", — отметила она.

Наталья Шевчик подчеркнула, что Тюменская область — это земля, которая бережно относится к своим ресурсам. Главная ценность здесь — люди, которые созидают своим трудом каждый день жизнь региона.

Гости форума на международной выставке "Россия" в Москве знакомятся с технологическими, инновационными, культурными достижениями региона.