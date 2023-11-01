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Танцы о Тюмени и тюменцах представила формейшн "Вера" на выставке "Россия"

Общество, 19:15 24 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Танцы о Тюмени и тюменцах, о том, как они любят, работают, отдыхают, умеют жить с удовольствием и встречать гостей представила формейшн "Вера" на выставке "Россия" в День Тюменской области 24 ноября.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал старший тренер сборной Тюменской области формейшн "Вера" Алексей Литвинов на Дне Тюменской области, который проходит на ВДНХ в Москве 24 ноября.

"Наша концертная программа направлена на то, чтобы людей из разных регионов России познакомить со всем тюменским, ментальностью, настроением, отношением к делу. Таков девиз нашей программы. Наша задача своим танцем привлечь внимание людей, которые ранее не интересовались Тюменской областью или не знали о ней", — поделился Алексей Литвинов.

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Тренер формейшн "Вера" назвал выставку-форум "Россия" глобальным интересным продуктом. Все регионы представлены как родственники.

"Все приехали, чтобы показать, что они нарастили, реализовали за продолжительный период времени. Они показывают это рядом с другими регионами как добрые друзья, братья, сестры. Это похоже на большую семью, которая когда-то начиналась с одного места, а теперь живет по всей России", — добавил Алексей Литвинов.

Отметим, День Тюменской области проходит в ВДНХ с 10 до 21 часа по московскому времени. Посетителей знакомят с экономическим, научным, туристическим потенциалом региона. Также внимание уделено культуре. Так, более 170 артистов Тюменской области выступают перед гостями выставки "Россия". Посетить стенд региона желающие смогут до 12 апреля 2024 года.

Инна Пахомова

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# выставка , Москва , танцы

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