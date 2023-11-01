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Туристическую программу "Город Открытий" представил СИБУР на выставке "Россия"

Общество, 19:27 24 ноября 2023

Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

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Программу "Город Открытий" представила компания СИБУР на Дне Тюменской области в ходе международной выставки "Россия" в Москве 24 ноября. Это двухдневная образовательно-туристическая экскурсия для школьников в Тобольск. Ребята посещают объекты нефтегазовой инфраструктуры города и его окрестностей, узнают больше о работе отрасли и ее значимости в контексте развития России, сообщает пресс-центр Дня Тюменской области на выставке "Россия".

В презентации проекта в Доме полимеров СИБУРа на ВДНХ приняли участие директор площадки Мария Захарова, руководитель дирекции регионального взаимодействия Мостуризма Анна Нефедова и директор по связям с органами государственной власти и развитию территорий СИБУР Тобольск Елена Бельская. Они рассказали о проведенном исследовании перед созданием программы, запросе молодых людей, решаемых с помощью образовательного туризма задач и первых успехах "Города Открытий".

По словам Елены Бельской, сотрудничество с "Городом открытий" позволяет закрыть тенденцию потребности развития промышленного туризма. Продукт дает возможность рассказать про историю города, его территорию и инфраструктурный потенциал.

Тобольск стал первой площадкой реализации проекта. В 2021 году СИБУР открыл в городе аэропорт Ремезов. Именно это стало толчком в развитии туристического потенциала Тобольска.

Анна Нефедова поблагодарила коллег из Тюменской области, которые сейчас возглавляют туристическое направление в регионе и Тобольске в частности. "О вашем успехе говорит вся страна, и мы вами очень гордимся. "Город Открытий" объединился с коллегами из Тюменской области и стал масштабироваться именно в этом регионе, открытом для нового, трендов и возможностей", – подчеркнула она.

Тюменская область является ключевым партнером СИБУРа. Компания и регион связаны прочными партнерскими отношениями с более чем 15-летней историей. За это время СИБУР инвестировал в развитие тобольского нефтегазохимического кластера около 1 триллиона рублей. При этом предприятие помогает менять не только индустриальный облик сибирской столицы, но также культурный и туристический.

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# выставка , СИБУР , туризм

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