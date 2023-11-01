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Руслан Кухарук: люблю наш край за то, что здесь живут самые лучшие люди

Общество, 19:09 24 ноября 2023

Telegram-канал Руслана Кухарука | Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

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Люблю наш край за то, что здесь живут самые лучшие люди. Об этом сказал глава Тюмени Руслан Кухарук, посетивший Международную выставку-форум "Россия" в Москве 24 ноября.

"Тюменская область — это моя родина. Я родился на территории большой Тюменской области. Мы доброжелательные, трудолюбивые. Приглашаем к нам в гости. Конечно, созидательный труд, который характеризует тюменцев, — это то, что нас окружает, объекты культурного наследия и все, что создано сегодня. Те планы, которые были озвучены губернатором Тюменской области Александром Викторовичем Моором, являются будущим развития нашего региона. Речь идет о ключевых объектах, которые будут связаны с развитием образования, городской инфраструктуры, моментах, связанным с интеллектуальным сервисом", — сказал Руслан Кухарук.

Отметим, на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве до 12 апреля 2024 года будет представлен стенд Тюменской области. Наряду с другими субъектами Российской Федерации регион презентует свои достижения, историю, культуру. Экскурсии с гидами проходят здесь ежедневно.

Инна Пахомова

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# ВДНХ , выставка , Москва , Руслан Кухарук

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