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Тюменские артисты радуют гостей в День Тюменской области на выставке-форуме "Россия"

Общество, 19:37 24 ноября 2023

Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

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Победители международных и всероссийских фестивалей и конкурсов – Виктория Некрасова, Светлана Костко, Дарья Иванова, Гадир Байрамов и другие тюменские звезды - радуют гостей выставки-форума "Россия" 24 ноября, сообщает пресс-центр Дня Тюменской области.

"Сегодня Тюменская область презентует свой культурный потенциал. Мы развиваемся по разным направлениям. Это хореография, музыкальное искусство, инструментальное, фольклорная и современная музыка. Конечно, то количество зрителей, которое присутствует сегодня на площадке, говорит о том, что это очень интересно. И сейчас я бы хотела объявить нашу главную победу, которая стала известна буквально секунду назад: Наш фестиваль "лето в Тобольском Кремле" занял гран-при в премии Russian Event Awards. Это общая победа всей культуры Тюменской области", - сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Яркие номера сменяют друг друга, и каждая зажигает по-своему.

"Публика очень теплая. Я безумно счастлив находиться на сегодняшнем мероприятии и представлять свою родную область. Зритель принял очень тепло. Я сегодня исполнял исключительно классический репертуар. Это романсы Петра Ильича Чайковского и Юрия Гуляева", - поделился эмоциями Гадир Байрамов.

Он отметил, что сама выставка безумно масштабная и представляет разные регионы страны - и это не может не восхищать.

Напомним, что сегодня всех гостей выставки "Россия" на ВДНХ ждет обширная программа, посвященная Тюменской области, которая показывает, как регион изменился за 20 лет.

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# ВДНХ , Елена Майер

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