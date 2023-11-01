Альберт Суфианов на выставке-форуме "Россия" рассказал о приоритетных направлениях ФЦН

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменская лаборатория M'uzLab представила новую программу гостям выставки-форума «Россия»

Искусственный интеллект, бесконтактная хирургия - приоритетные направления Федерального центра нейрохирургии в Тюмени. Специалисты центра уже занимаются оцифровкой данных при приступах эпилепсии, чтобы их прогнозировать и предупреждать.

Об этом главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов рассказал корреспонденту "Тюменской линии" по итогам выступления с лекцией в Доме полимеров СИБУРа в День Тюменской области, 24 ноября.

По оценке ученого, это совершено новый, уникальный способ лечения. Второе направление - создание виртуальных моделей черепа, позвоночника. Для этого в центре работает лаборатория совместно с Областной физико-математической школой. Третье направление - использование альтернативных видов энергии, в частности лазерных технологий

"Современные лазеры, световоды позволяют минимизировать хирургическую травму. Операции выполняются через прокол в 1,5-2 миллиметра", - пояснил доктор.

ФЦН в Тюмени - мировой лидер в области применения новейших разработок. На смену эндоскопированию приходит экзоскопирование, лазер, впереди - роботизация. Для всего, что сейчас внедряют тюменские хирурги и с чем охотно делятся с коллегами из разных стран, нужны кадры. Четыре года ФЦН сотрудничает с физматшколой. И этот пилотный проект сотрудничества с одаренными детьми нужно тиражировать, уверен Суфианов.

"Мы включились в инициативу реновации кадров. Это была инициатива Татарстана, сейчас ее подхватываете вся страна. В этом году мы готовим кадры для нескольких областей, в том числе Свердловской, Томской и Ямала. В этом перспективы медицины", - подчеркнул руководитель ФЦН.

Анжела Лебедева