Ольга Швецова: в Тюменской области живут люди с большим сердцем

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Люди с большим сердцем живут в Тюменской области. Об этом сказала председатель комитета по социальной политике областной думы Ольга Швецова в День тюменской области на международной выставке "Россия" на ВДНХ 24 ноября.

"Я люблю Тюменскую область за то, что в ней проживают люди с большим и добрым сердцем. Мы отзывчивые, добродушные и несмотря ни на что всегда готовы противостоять всем бедам", - подчеркнула депутат.

Она также отметила, что Тюменская область навсегда в ее сердце.

Видео ИА "Тюменская линия".

Напомним, 24 ноября на международной выставке-форуме "Россия" проходит день Тюменской области. На нескольких площадках представлены промышленный, инвестиционный, культурный, туристический потенциалы региона. А также достижения, которыми гордится регион.

Оксана Корнеенкова