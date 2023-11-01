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Фотогалерея: сон Менделеева, "Непобедимая Россия" Игоря Рязанцева, формейшн "Вера" и Юрий Медяник

Общество, 21:40 24 ноября 2023

Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

Далее в сюжете Тюменский пломбир и варенье из сосновых шишек пользуются спросом у посетителей выставки «Россия»

Перформанс "Молекулы" с живой статуей известного ученого, уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева, выступления музыкального коллектива под управлением Юрия Медяника и формейшн "Вера" продолжили программу Дня Тюменской области на международной выставке "Россия" в Москве.

А художник Игорь Рязанцев представил на экспозиции работу под названием "Непобедимая Россия". Полотно пишется при участии всех желающих в технике филумизм, автором которой является тюменский живописец.

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