Тюменский пломбир и варенье из сосновых шишек пользуются спросом у посетителей выставки "Россия"

| Фото: Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

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На выставке-форуме "Россия" завершается День Тюменской области. Посетители все еще знакомятся с достижениями региона и участвуют в насыщенной программе. Например, в павильоне 48 все желающие могут попробовать продукцию тюменских производителей. Здесь представлены четыре вида варенья от семейной компании "Жили-были", мороженое Visit Tyumen, также для дегустации доступен иван-чай от агрофирмы "Русич", сообщает пресс-центр Дня Тюменской области.

"Ассортимент широкий: варенье из сосновых шишек, черники, одуванчика, брусничное с кедровым орешком. Мороженое фабрики "Ландис" двух видов: шоколадное с соленой карамелью и ванильное с горьким шоколадом. Также на дегустации представляем иван-чай со смородиной, облепихой, брусникой и классический черный", – рассказал торговый представитель Даниил Скворцов.

Он уточнил, что сегодня у прилавка Тюменской области собирается много посетителей, а самыми популярными товарами стали варенье из сосновых шишек и мороженое.

"Продукция востребована среди гостей. Большой интерес вызывает варенье из сосновых шишек. Многие ранее не пробовали подобного и для них это эксклюзив. Задают вопросы и удивляются тому, что шишка мягкая и съедобная. А это потому, что их срывают в момент, когда они маленькие и еще зеленые. Также популярно мороженое, его берут чаще остальных продуктов. Я думаю, это потому, что оно абсолютно натуральное, ведь производится на цельном молоке, сливочном масле и сгущенке", – поделился специалист.

Напомним, сегодня в течение дня на площадке под названием "Универмаг" центрального павильона работает ярмарка, на которой представлены такие товары, как композиции из рога лося, бивня мамонта, знаменитые сибирские ковры, натуральная косметика и сувениры. Поскольку тюменская продукция пользуется спросом у гостей выставки "Россия", ожидается поступление новых товаров.