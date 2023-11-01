Мария Трофимова: атмосфера Тюменской области — только по любви

| Фото: скриншот видео телеканала "Тюменское время" | Фото: скриншот видео телеканала "Тюменское время"

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Атмосфера Тюменской области — только по любви. Об этом сказала директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова на международной выставке-форуме "Россия" 24 ноября.

"Во-первых, Тюменская область — моя родина. Я здесь родилась, корни моих предков как раз происходят именно отсюда. Во-вторых, Тюменскую область невозможно не любить за ее необычайно широкую душу, гостеприимных людей, просторы, ресурсы, богатства. В целом атмосфера региона — только по любви. Об этом свидетельствует даже наш стенд на выставке "Россия", где вход начинается именно с большого сердца", — поделилась директор регионального департамента потребительского рынка и туризма.

Напомним, наряду с 88 субъектами Российской Федерации Тюменская область представила свой стенд на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. В его основе — идея любви к своему региону. Экспозиция состоит из пяти зон: "Удивление", "История и открытие", "Дом", "Семья", "Мечтать вместе". Посетителей знакомят с главными достижениями региона, рассказывают о его истории и культуре. Отдельное внимание уделено туристическому потенциалу субъекта.

24 ноября у стенда Тюменской области большой наплыв гостей — состоялся День региона, в рамках которого была подготовлена обширная программа.

Видео телеканала "Тюменское время"

Инна Пахомова