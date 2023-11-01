Дмитрий Вахруков: Тюменской области есть чем гордиться

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Тюмени и Тюменской области есть чем гордиться. Это достижения в промышленности, городском хозяйстве, туризме.

Об этом сказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, посетивший Международную выставку-форум "Россия" на ВДНХ 24 ноября. Он осмотрел стенд Тюменской области и заметил, что конструкция точно подчеркивает достижения региона.

"Когда региону есть чем гордиться, у него и стенд всегда хороший. Несмотря на его компактность, ярко и емко демонстрируется то, чего удалось добиться Тюменской области за последние 20-30 лет. Видна динамика. Область развивается, регион прекрасен", – сказал Дмитрий Вахруков.

Замминистра экономического развития РФ отмеил, что неоднократно посещал Тюменскую область. Последний раз он был здесь примерно месяц назад.

"Мы ездили на машине в большое путешествие. Посетили термы – это ваш бренд, прошлись по прекрасно украшенному центру города. Все работает, все живет. Посмотрели старинные здания. Узнали, что объекты культурного наследия в городе переданы в частную собственность, используются как кафе, рестораны и магазины. Это прекрасно. Многим стоит обратить внимание на Тюмень, есть к чему стремиться. Когда вернулись домой, приводили ваш город в пример другим", – заключил Дмитрий Вахруков.

Напомним, по 12 апреля 2024 года в Москве проходит Международная выставка-форум "Россия". На ней представлены достижения и потенциал всех субъектов Российской Федерации. Интерактивный стенд Тюменской области встречает гостей большим пиксельным сердцем. В основе презентации – любовь к региону.

Инна Пахомова