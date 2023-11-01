Светлана Иванова: у Тюменской области отличные показатели

| Фото: пресс-центр "День Тюменской области на выставке "Россия" | Фото: пресс-центр "День Тюменской области на выставке "Россия"

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Тюменская область развивается динамично, у нас отличные показатели, сказала председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова на международной выставке-форуме "Россия" в Москве.

Она напомнила, что губернатор Тюменской области Александр Моор в своем выступлении в День региона 24 ноября говорил о том, что субъект является лидером по вводу жилья. Также она привела в пример множество рейтингов, в которых Тюменская область стала лучшей. "На презентации Тюменской области губернатор много об этом говорил. Мы с гордостью его слушали и в очередной раз подтверждали, что мы лучшие", — отметила она.

По словам Светланы Ивановой, регион нельзя не любить, в нем живут прекрасные люди. "Как можно ее не любить, я ведь родилась в этой области, живу и работаю. Это ведь очень важно: где родился — там сгодился. Вообще люблю нашу область, потому что у нас люди живут как в своей родной семье и беспокоятся и заботятся обо всем, что они делают в регионе так же, как они беспокоятся за своего родного или близкого. у нас отличные люди. Люблю наших людей, значит, люблю наш регион", — поделилась председатель Тюменской городской думы.

Напомним, на выставке "Россия" представлены достижения 89 субъектов Российской Федерации. На ВДНХ установлен интерактивный стенд Тюменской области. Увидеть его можно до 12 апреля 2024 года.

Инна Пахомова