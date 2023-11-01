Тюменская команда КВН "Союз" представила лучшие номера на выставке "Россия"

| Фото: Сергей Мжельский | Фото: Сергей Мжельский

Выступление популярной команды КВН "Союз" стало завершением Дня Тюменской области на выставке-форуме "Россия" в Москве 24 ноября. Артисты представили программу "Юмор по-тюменски", в которой собраны лучшие номера за всю историю участия коллектива в Высшей лиге КВН на "Первом канале", а также в проектах "Игра" и "Концерты" на телеканале ТНТ, сообщает пресс-центр Дня Тюменской области на выставке "Россия".

По окончании выступления глава региона Александр Моор сделал селфи с юмористами. Он отметил, что окончание Дня Тюменской области на выставке "Россия" с участием команды "Союз" – это лучшее, что можно было придумать.

"Я думаю, что сегодня нам всем, нашей большой команде удалось показать, что Тюменская область – это яркий уникальный регион. Главная мысль, которую мы хотели в этот день донести до всех – это то, какой гигантский путь проделала наша область за последние 23 года. Тюмень иногда в шутку, иногда всерьез называли столицей деревень. Сегодня это не так. В наши дни Тюмень занимает третье место в России по качеству жизни, по вводу жилья на душу населения. А самое главное, что мы – территория счастливых людей. Я хочу всех вас позвать и пригласить в Тюмень на наши горячие источники. Тем более, что скоро Новый год, большие новогодние праздники. Ждем вас в гости", - сказал губернатор.

Отвечая на вопросы журналистов, артисты рассказали, что Тюменскую область они любят за то, что там прошла их молодость и студенчество. Также они отметили вкусную тюменскую еду. Среди любимых мест юмористы выделили горячие источники, мост Влюбленных и аквапарк "ЛетоЛето".