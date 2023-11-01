Луиза Носкова: мое сердце всегда с Тюменской областью

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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О значении Тюменской области в спортивной карьере рассказала российская биатлонистка, олимпийская чемпионка Луиза Носкова, посетив стенд региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 24 ноября.

"Я в Тюменской области родилась, поэтому сердце мое всегда с ней. Здесь я сделала свои первые шаги в спорте, стала олимпийской чемпионкой. Здесь живут самые замечательные люди, которые поддерживают и болеют за нас, спортсменов. Люблю Тюменскую область за то, что я имею свою школу олимпийского резерва. Огромное спасибо всем, кто принимал в этом участие, конечно, в первую очередь, Владимиру Якушеву и всем, кто это поддержал", — поделилась она.

Гости форума на международной выставке "Россия" в Москве знакомились с технологическими, инновационными, культурными достижениями региона.