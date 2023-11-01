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Николай Брыкин: Тюменская область — это моя большая семья

Общество, 10:24 25 ноября 2023

скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

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Тюменская область — это моя большая семья. Об этом сказал депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Брыкин на международной выставке-форуме "Россия" в Москве.

"Не могу жить без Тюменской области. У меня здесь сердце. Я жил в Тюменской области, рос там. У меня сын родился там, дочка училась. Тюменская область — это моя большая семья. У нас много историй, побед. И вообще все мы, сибиряки, люди надежные. Буду рядом с тюменцами, радоваться их успехам, помогать им и продолжать любить ее бескорыстно, сколько мне позволит жизнь", — сказал Николай Брыкин.

Напомним, на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве представлены достижения и потенциал Тюменской области. 24 ноября на ВДНХ состоялся День региона. Гостей ждала обширная познавательная и культурная программа. Посетителей яркими номерами порадовали более 170 артистов из Тюменской области.

Инна Пахомова

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# выставка , Николай Брыкин

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