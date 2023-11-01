  • 25 ноября 202325.11.2023суббота
  • USD88,8133
    EUR96,9187
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Джинна Лебедева: Тюменская область стала для меня второй родиной

Общество, 11:19 25 ноября 2023

скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Вячеслав Елизаров: у Тюменской области особая природная и душевная красота

Тюменская область стала второй родиной для Джинны Лебедевой. Об этом главный врач областного лечебно-реабилитационного центра сказала после осмотра стенда региона на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве 24 ноября.

"Приехала в Тюменскую область шестнадцатилетней девочкой. Она приняла меня и стала второй родиной. Здесь мой дом, моя семья. Я пустила здесь корни, можно сказать. Здесь моя работа и мое все. Наверно, поэтому я и люблю Тюменскую область", — сказала Джинна Лебедева.

Напомним, на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве наряду с другими субъектами Российской Федерации достижения и потенциал представляет Тюменская область. 24 ноября на ВДНХ состоялся День региона. Гостей ждала обширная познавательная и культурная программа. Посетителей яркими номерами порадовали более 170 артистов из Тюменской области.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# врачи , выставка , Джинна Лебедева

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:17 25.11.2023Давид Хачатрян: в Тюменской области есть душевная, внутренняя теплота
13:54 25.11.2023Светлана Касенова: именно Тюменской области принадлежит моя жизнь
13:52 25.11.2023Новый арт-объект презентуют в поселке Тюменского района на официальном открытии елки
13:34 25.11.2023Анатолий Омельчук: счастье может состояться только в Тюменской области