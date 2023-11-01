Джинна Лебедева: Тюменская область стала для меня второй родиной

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

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Тюменская область стала второй родиной для Джинны Лебедевой. Об этом главный врач областного лечебно-реабилитационного центра сказала после осмотра стенда региона на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве 24 ноября.

"Приехала в Тюменскую область шестнадцатилетней девочкой. Она приняла меня и стала второй родиной. Здесь мой дом, моя семья. Я пустила здесь корни, можно сказать. Здесь моя работа и мое все. Наверно, поэтому я и люблю Тюменскую область", — сказала Джинна Лебедева.

Напомним, на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве наряду с другими субъектами Российской Федерации достижения и потенциал представляет Тюменская область. 24 ноября на ВДНХ состоялся День региона. Гостей ждала обширная познавательная и культурная программа. Посетителей яркими номерами порадовали более 170 артистов из Тюменской области.

Инна Пахомова