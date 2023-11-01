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Вячеслав Елизаров: у Тюменской области особая природная и душевная красота

Политика, 12:04 25 ноября 2023

скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

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У Тюменской области особая природная и душевная красота. Об этом сказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров во время Дня Тюменской области на международной выставке-форуме "Россия" в Москве 24 ноября.

"Тюменскую область люблю за природную и душевную красоту. Я здесь родился, живу и работаю. И вся моя семья живет в самом лучшем регионе нашей великой страны", - заявил Вячеслав Елизаров.

Он вместе с коллегами – главами других районов - приехал на выставку, чтобы поддержать команду родного региона и пообщаться с гостями выставки.

Оксана Корнеенкова

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# ВДНХ , Вячеслав Елизаров

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