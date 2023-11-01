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Анатолий Омельчук: счастье может состояться только в Тюменской области

Общество, 13:34 25 ноября 2023

скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

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Счастье может состояться только в Тюменской области. В этом убеждён писатель, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почётный гражданин Тюмени Анатолий Омельчук. Он в составе делегации Тюменской области работал на международной выставке "Россия" на ВДНХ 24 ноября.

У каждого свои ассоциации с тем, какую роль сыграла область в его судьбе. У писателя сложился поэтический образ.

"Тюменская область – родина моего трудового, рабочего, любовного, творческого счастья. Большая Тюменская область – родина моих детей, которые родились на Северном полярном круге, родина моих внучек и моей семьи. Человек испытывает счастье и оно может состояться только в Тюменской области", - убежден Анатолий Омельчук.

Отметим, 24 ноября на стенде Тюменской области гостям представили богатую культурную жизнь региона. Перед посетителями выступили творческие коллективы и деятели культуры.

Оксана Корнеенкова

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# Анатолий Омельчук , ВДНХ

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