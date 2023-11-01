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Светлана Касенова: именно Тюменской области принадлежит моя жизнь

Общество, 13:54 25 ноября 2023

скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

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Именно Тюменской области принадлежит моя жизнь. Так сказала глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова, посетившая Международную выставку-форум "Россия" в Москве 24 ноября.

"Я родилась в Тюменской области. Живу здесь, здесь живет моя семья. Именно Тюменской области принадлежит моя жизнь, моя душа, мое сердце", – сказала Светлана Касенова.

Напомним, с 4 ноября по 12 апреля 2024 года на ВДНХ проходит выставка-форум "Россия", на которой все регионы представляют свои достижения. У Тюменской области здесь находится свой интерактивный стенд. В его основе – любовь к региону.

Инна Пахомова

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# выставка , Москва , Светлана Касенова

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