Давид Хачатрян: в Тюменской области есть душевная, внутренняя теплота

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Несмотря на то, что в Сибири холодно, Тюменская область обладает душевной, внутренней теплотой. Это отметил бренд-шеф туристической отрасли региона Давид Хачатрян, посетивший международную выставку-форум "Россия" в Москве, где представлен стенд субъекта.

"У меня семья — в нескольких городах. Я родом из Армении. Долгое время жил в Москве. Сейчас живу в Тобольске. Во всех городах у меня есть члены семьи. Я богатый человек в этом плане. Я, конечно же, люблю Тюменскую область. В Сибири - по своей воле. Меня сюда в ссылку никто не отправлял. Это уже хорошо. Почему я полюбил регион? Потому что, несмотря на то, что в Сибири холодно, в Тюменской области есть душевная, внутренняя теплота", — поделился Давид Хачатрян.

Он отметил, что в Тюменской области есть, куда расти, развиваться. Отдельно он остановился на Тобольске, который стал для него домом. Город емув целом понравился.

"Это небольшой город, но он очень обеспеченный и богатый для своего размера. Меня это вполне устраивает для жизни. Здесь я начал больше изучать сибирскую кухню. Когда-то она стала для меня новым направлением. Думаю, у меня все получается", — заключил Давид Хачатрян.

Напомним, наряду с другими субъектами Российской Федерации Тюменская область представила свой стенд на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Посетителей знакомят с главными достижениями региона, рассказывают о его истории и культуре. 24 ноября у стенда Тюменской области был большой наплыв гостей — состоялся День региона, в рамках которого подготовили обширную программу.

Инна Пахомова