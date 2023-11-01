Владимир Нефедьев: семья – приоритет в развитии Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семья – является приоритетом в развитии Тюменской области, сказал заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Нефедьев. Депутат в составе делегации региона принял участие в мероприятиях Дня Тюменской области на форуме-выставке "Россия" в Москве 24 ноября.

"Люблю Тюменскую область за то, что она является одним из передовых субъектов по жизнеобеспечению всей нашей Российской Федерации. Это энергетическое сердце страны - всей России. В большой Тюменской области уделяется огромное внимание семьям. Семья - это главный приоритет в развитии", - заявил депутат.

На форум он приехал с внучками Ксенией и Анастасией, чтобы показать девушкам, в какой огромной и великой стране они живут и где так чтут традиции.

"В словах послания губернатора Тюменской области прозвучало, что этому приоритету (ред. семье) мы должны отдавать много не только финансов и ресурсов, но и души, сердца. Чтобы наши дети видели это и продолжали традицию и в своей жизни", - уточнил Владимир Нефедьев.

Отметим, ранее, представляя регион, губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о поддержке решения президента России Владимира Путина объявить 2024 год Годом семьи.

Оксана Корнеенкова