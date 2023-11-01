Сергей Шестаков: Тюменская область дает ощущение уверенности в завтрашнем дне

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Председатель комиссии по коммуникациям и медиа региональной Общественной палаты Сергей Шестаков уверен, что жители Тюменской области завтра будут жить лучше, чем сегодня.

Об этом он рассказал, посетив стенд региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ 24 ноября.

"Тюменская область дает уверенность в завтрашнем дне. Я не думаю, как мы будем жить завтра. Я уверен, что завтра будет лучше, чем сегодня. Будет больше детских садов, школ, больше дорог и развязок. Также я считаю, что все существующие про область стереотипы позитивные и ими можно гордиться. И в целом есть ощущение гордости за то, что наш регион уверенно развивается каждый день", - отметил Сергей Шестаков.

Напомним, день Тюменской области прошел на международной выставке "Россия" в Москве 24 ноября. В течение дня гости форума знакомились с технологическими, инновационными, культурными достижениями региона.

Юлия Карандашева