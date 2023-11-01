Владимир Климов: все, что связано со мной, и есть Тюменская область

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

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Все, что связано со мной, это и есть Тюменская область, сказал председатель Фонда развития коренных малочисленных народов Севера Владимир Климов.

"Тюменская область является моей родиной. Родину не любить нельзя. Поэтому Тюмень для меня — это все. Тюменская область — моя жизнь, все мое. Это моя семья, дети, родители, мой род, который идет издревле. Это все представляет Тюменскую область", — сказал Владимир Климов.

Напомним, 24 ноября на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве прошел День Тюменской области. Была подготовлена обширная деловая, познавательная и культурная программа. Интерактивный стенд Тюменской области все желающие могут увидеть до 12 апреля 2024 года.

Инна Пахомова