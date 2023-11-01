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Албек Мусалиев: в Тюменской области хорошо и комфортно жить

Общество, 12:15 26 ноября 2023

скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области хорошо и комфортно жить, считает председатель региональной общественной организации вайнахского народа "Вайнах" Албек Мусалиев.

"В Тюменской области, в Тюмени, я живу уже 32 года. А регион люблю, потому что тюменская земля — это земля больших и добрых людей, где жить комфортно и хорошо", — сказал он.

Албек Мусалиев побывал на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Посетить интерактивный стенд Тюменской области все желающие могут до 12 апреля 2024 года. Ежедневно гиды рассказывают посетителям о достижениях региона, его истории, культуре, туристическом потенциале.

Инна Пахомова

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# выставка , Москва

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