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Дмитрий Пухов: наши люди — самое лучшее, что есть в Тюменской области

Общество, 13:03 26 ноября 2023

скриншот видео телеканала "Тюменское время" | Фото: скриншот видео телеканала "Тюменское время"

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Наши люди — это самое лучшее, что есть в Тюменской области. Такого мнения придерживается руководитель Агентства туризма и продвижения региона Дмитрий Пухов.

"Я искренне люблю Тюменскую область за наших уникальных людей, которыми можно гордиться. Неспроста наш туристический слоган: "Холодные снаружи, горячие внутри". Думаю, что каждый житель нашей области именно такой. Несмотря на то, что, казалось бы, мы, сибиряки, суровые, где-то жесткие, но мы очень добродушные, гостеприимные, всегда любим дарить радость", — поделился он.

Отметим, на интерактивном стенде Тюменской области на международной выставке-форуме "Россия" в Москве, помимо достижений, истории и культуры, широко представлен туристический потенциал. Гостям рассказывали о маршрутах, пользе термальных вод.

24 ноября на ВДНХ состоялся День Тюменской области с насыщенной деловой, познавательной и культурной программой. Была представлена сибирская гастрономия. Блок подготовило Агентство туризма и продвижения Тюменской области вместе с организатором исторических ужинов в Тюмени Лидией Носовой, шеф-поварами. В частности, гостей выставки знакомили с гастрономическими предпочтениями Дмитрия Менделеева, Григория Распутина и Петра Ершова.

Напомним, выставка-форум "Россия" проработает в Москве до 12 апреля 2024 года. Возможность пройтись по стенду Тюменской области в павильоне № 75 есть у всех желающих.

Видео телеканала "Тюменское время"

Инна Пахомова

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# агентство туризма и продвижения Тюменской области , туризм

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