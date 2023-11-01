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Леонид Митрюшкин назвал Тюменскую область территорией счастливых людей

Общество, 14:09 26 ноября 2023

скриншот видео пресс-центра "День Тюменской области на выставке "Россия" | Фото: скриншот видео пресс-центра "День Тюменской области на выставке "Россия"

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Территорией счастливых людей назвал Тюменскую область глава Тобольского района Леонид Митрюшкин, побывавший на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве 24 ноября.

"Я родился в Тюменской области. Я вырос здесь. Я живу и работаю в Тюменской области. Это моя родина, поэтому люблю регион. И люблю своих земляков за широту их души, люблю просторы", — сказал он.

Напомним, с 4 ноября по 12 апреля 2024 года на ВДНХ проходит выставка-форум "Россия", на которой все регионы представляют свои достижения. У Тюменской области здесь находится свой интерактивный стенд. В его основе – любовь к региону.

Инна Пахомова

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# выставка , Леонид Митрюшкин , Москва

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