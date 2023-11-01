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Наталья Чагина: в Тюменской области мне комфортно жить и работать

Общество, 15:25 26 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Комфортным для жизни и работы считает Тюменскую область директор туристической фирмы "Тревэл" Наталья Чагина. Об этом она рассказала, посетив стенд региона на выставке-форуме "Россия", на ВДНХ.

"Я люблю Тюменскую область потому что здесь мне комфортно воплощать какие-то свои идеи, замыслы. Удобно ездить по дорогам, ходить по тротуарам. Я люблю Тюмень, потому что все так просто, легко. Отлично дышать этим воздухом и быть уверенным в завтрашнем дне", - поделилась Наталья Чагина.

День Тюменской области прошел на международной выставке "Россия" в Москве 24 ноября. В течение дня гости форума знакомились с технологическими, инновационными, культурными достижениями региона.

Юлия Карандашева

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# ВДНХ , выставка-форум , Москва

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