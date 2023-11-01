Олег Урушев: Тюменская область — креативный регион

| Фото: скриншот видео пресс-центра "День Тюменской области на выставке "Россия" | Фото: скриншот видео пресс-центра "День Тюменской области на выставке "Россия"

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Тюменская область — самый креативный регион нашей страны. Так сказал продюсер Олег Урушев на Международной выставке-форуме "Россия".

"Я много, где бывал. Тюменская область — самая креативная в стране. Сегодня мы снимаем большие художественные фильмы. Развивается наука. Процветания Тюменской области, еще больше креативности, научности, технологичности", — сказал Олег Урушев.

Он добавил, что его трудовая деятельность началась в большой Тюменской области, на Тюменской областной комсомольской стройке.

24 ноября на ВДНХ в Москве Олег Урушев устроил показ фильма "Тобол", сцены которого снимали в Тобольске. Весной 2024 года в этом городе начнутся съемки новой картины по книге писателя Сергея Козлова "Романовы: преданность и предательство".

Напомним, на выставке "Россия" представлены достижения 89 субъектов Российской Федерации. На ВДНХ установлен интерактивный стенд Тюменской области, привлекающий внимание посетителей большим пиксельным сердцем. Увидеть его можно до 12 апреля 2024 года.

Инна Пахомова