Игорь Ревякин: Тюменская область – место, где люди становятся лучше

| Фото: скриншот видео пресс-центра "День Тюменской области на выставке "Россия" | Фото: скриншот видео пресс-центра "День Тюменской области на выставке "Россия"

Тюменская область – это то, место, где люди развиваются и становятся только лучше.

Об этом рассказал директор филиала центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" в Тюменской области Игорь Ревякин, побывавший на выставке-форуме "Россия" в Москве.

"Я люблю Тюменскую область, потому что это моя малая родина. Это мой дом, место, где я вырос и продолжаю свою профессиональную деятельность", – сказал он.

Напомним, 24 ноября на Международной выставке-форуме "Россия" состоялся День Тюменской области. На нескольких площадках представили промышленный, инвестиционный, культурный, туристический потенциал региона, а также достижения, которыми гордится регион.

Инна Пахомова