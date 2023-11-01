Павел Перевалов: Тюменская область — регион постоянных изменений

| Фото: скриншот видео пресс-центра "День Тюменской области на выставке "Россия" | Фото: скриншот видео пресс-центра "День Тюменской области на выставке "Россия"

Тюменская область — это регион постоянных изменений. Об этом сказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов на выставке-форуме "Россия" в Москве.

"Я родился, вырос, живу, работаю, воспитываю детей в Тюменской области. У меня нет ощущения, что я всю жизнь живу в одном и том же регионе. Мне чуть меньше, чем 40 лет, за это время население Тюмени выросло больше, чем в два раза и продолжает расти. Появляются новые объекты, развивается инфраструктура. Город становится краше и интереснее", — поделился Павел Перевалов.

По его словам, любовь к Тюменской области — на всю жизнь.

Напомним, на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве представлены достижения и потенциал Тюменской области. 24 ноября на ВДНХ состоялся День региона. Гостей ждала обширная познавательная и культурная программа. Посетителей яркими номерами порадовали более 170 артистов из Тюменской области.

Инна Пахомова