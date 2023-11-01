120 номеров и шесть часов: тюменцы познакомили гостей выставки "Россия" с культурой региона
Музыканты, артисты, вокалисты, художники Тюменской области представили насыщенную культурную программу на выставке "Россия" на ВДНХ 24 ноября. Перед гостями Дня Тюменской области выступили 170 артистов. Концертная программа в павильоне № 75 длилась шесть с половиной часов. Еще несколько часов артисты и вокалисты дарили праздничное настроение на уличной сцене.
Виртуозное исполнение от "Камераты Сибири"
Оркестр "Камерата Сибири" подарил гостям выставки "Россия" редкие и такие узнаваемые произведения Моцарта Генделя, Чайковского. Они квартетом открыли День Тюменской области. Виртуозное исполнение, четкий подход к выбору произведений, полное погружение в них - отличительная черта Тюменского коллектива музыкантов.
Перформанс "Молекулы"
Перформанс "Молекулы" с живой статуей известного ученого, уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева поставили тюменцы на главной сцене павильона № 75. "Сон Менделеева" – фантазийная постановка московского художника Романа Ермакова, которую он впервые представил на Промышленно-энергетическом форуме TNF-2022. В основе перформанса - история создания периодической системы химических элементов. Дмитрий Менделеев посвятил свою жизнь изучению природных богатств родного края, его научные труды легли в основу российской нефтяной и газовой промышленности.
"Мимикрия" подарила всем "Зимнюю сказку"
Семейно-игровой перформанс "Зимняя сказка" представили актеры театра "Мимикрия" - дворники - на уличной сцене ВДНХ. Специально к Новому году была написана сказка, в которой есть узнаваемые герои русских народных сказок. Режиссер театра Полина Захарова рассказала, что история веселая, но в ней заложен драматический подтекст с трогательным финалом. Ее полезно смотреть всей семьей, потому что она про человеческие ценности, дружбу, принятие разных людей, про семейные ценности.
Картина "Непобедимая Россия" в технике филумизма
Художник-филумист Игорь Рязанцев организовал в своей выездной мастерской работу по написанию картины с помощью нитей. Участники смогли совместно создать картину "Непобедимая Россия". Техника филумизма заключается в том, что художник выдавливает акриловую краску через иглу и укладывает ее на поверхность холста в виде тонких цветных нитей, создавая своеобразный нетканый гобелен.
Юрий Медяник и его Emotion orchestra
Художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник на выставке "Россия" выступил солистом вместе с коллективом Emotion orchestra. Он его образовал в 2007 г. Это ансамбль из четырех инструментов: скрипка, баян, гитара, контрабас. Музыканты работают в направлении "Кроссовер". Палитра жанров – танго, джаз, вальс.
Лаборатория M'uzLab
Участники тюменской лаборатории M'uzLab исполнили 10 песен. Это композиции, написанные в ходе трехдневной лаборатории, которая проходила в Тюмени в середине октября. Слушатели высоко оценили аранжировки на основе регионального фольклора.
Театр "Гелиос" и его "Кристалайз"
Мультимедийный спектакль "Кристалайз" представил на ВДНХ театр оригинального жанра "Гелиос". Это увлекательное путешествие в страну Зазеркалья, завораживающее своими эффектами и необычными образами. "Сказания о Сибири" - еще одна постановка от тюменских артистов, посвященная самобытности сибиряков.
Формейшн "Вера"
Формейшн "Вера" грациозностью бального танца рассказал о тюменцах. Концертная программа артистов, имеющих статус победителей престижных международных, европейских конкурсов была направлена на максимальное знакомство с регионом, ментальностью, и настроением, отношением к делу жителей. Главный тренер сборной Алексей Литвинов отметил, что задача спортсменов - привлечь внимание людей, которые ранее не интересовались Тюменской областью или не знали о ней, выполнена, зрители остались под большим впечатлением от выступления тюменцев.
Отметим, всего на Дне Тюменской области в рамках выставки-форума "Россия" было представлено более 120 номеров. Гости форума в полной мере познакомились с многообразием талантов тюменского региона.
Анжела Лебедева