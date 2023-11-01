120 номеров и шесть часов: тюменцы познакомили гостей выставки "Россия" с культурой региона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Музыканты, артисты, вокалисты, художники Тюменской области представили насыщенную культурную программу на выставке "Россия" на ВДНХ 24 ноября. Перед гостями Дня Тюменской области выступили 170 артистов. Концертная программа в павильоне № 75 длилась шесть с половиной часов. Еще несколько часов артисты и вокалисты дарили праздничное настроение на уличной сцене.

Виртуозное исполнение от "Камераты Сибири"

Оркестр "Камерата Сибири" подарил гостям выставки "Россия" редкие и такие узнаваемые произведения Моцарта Генделя, Чайковского. Они квартетом открыли День Тюменской области. Виртуозное исполнение, четкий подход к выбору произведений, полное погружение в них - отличительная черта Тюменского коллектива музыкантов.

Перформанс "Молекулы"

Перформанс "Молекулы" с живой статуей известного ученого, уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева поставили тюменцы на главной сцене павильона № 75. "Сон Менделеева" – фантазийная постановка московского художника Романа Ермакова, которую он впервые представил на Промышленно-энергетическом форуме TNF-2022. В основе перформанса - история создания периодической системы химических элементов. Дмитрий Менделеев посвятил свою жизнь изучению природных богатств родного края, его научные труды легли в основу российской нефтяной и газовой промышленности.

"Мимикрия" подарила всем "Зимнюю сказку"

Семейно-игровой перформанс "Зимняя сказка" представили актеры театра "Мимикрия" - дворники - на уличной сцене ВДНХ. Специально к Новому году была написана сказка, в которой есть узнаваемые герои русских народных сказок. Режиссер театра Полина Захарова рассказала, что история веселая, но в ней заложен драматический подтекст с трогательным финалом. Ее полезно смотреть всей семьей, потому что она про человеческие ценности, дружбу, принятие разных людей, про семейные ценности.

Картина "Непобедимая Россия" в технике филумизма

Художник-филумист Игорь Рязанцев организовал в своей выездной мастерской работу по написанию картины с помощью нитей. Участники смогли совместно создать картину "Непобедимая Россия". Техника филумизма заключается в том, что художник выдавливает акриловую краску через иглу и укладывает ее на поверхность холста в виде тонких цветных нитей, создавая своеобразный нетканый гобелен.

Юрий Медяник и его Emotion orchestra

Художественный руководитель и главный дирижер Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник на выставке "Россия" выступил солистом вместе с коллективом Emotion orchestra. Он его образовал в 2007 г. Это ансамбль из четырех инструментов: скрипка, баян, гитара, контрабас. Музыканты работают в направлении "Кроссовер". Палитра жанров – танго, джаз, вальс.

Лаборатория M'uzLab

Участники тюменской лаборатории M'uzLab исполнили 10 песен. Это композиции, написанные в ходе трехдневной лаборатории, которая проходила в Тюмени в середине октября. Слушатели высоко оценили аранжировки на основе регионального фольклора.

Театр "Гелиос" и его "Кристалайз"

Мультимедийный спектакль "Кристалайз" представил на ВДНХ театр оригинального жанра "Гелиос". Это увлекательное путешествие в страну Зазеркалья, завораживающее своими эффектами и необычными образами. "Сказания о Сибири" - еще одна постановка от тюменских артистов, посвященная самобытности сибиряков.

Формейшн "Вера"

Формейшн "Вера" грациозностью бального танца рассказал о тюменцах. Концертная программа артистов, имеющих статус победителей престижных международных, европейских конкурсов была направлена на максимальное знакомство с регионом, ментальностью, и настроением, отношением к делу жителей. Главный тренер сборной Алексей Литвинов отметил, что задача спортсменов - привлечь внимание людей, которые ранее не интересовались Тюменской областью или не знали о ней, выполнена, зрители остались под большим впечатлением от выступления тюменцев.

Отметим, всего на Дне Тюменской области в рамках выставки-форума "Россия" было представлено более 120 номеров. Гости форума в полной мере познакомились с многообразием талантов тюменского региона.

Анжела Лебедева