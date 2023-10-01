Участники тюменской лаборатории M'uzLab представят песни на выставке "Россия" в Москве

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Участники музыкальной лаборатории M'uzLab в Тюмени представят свои композиции на выставке-форуме "Россия" в Москве 24 ноября.

Об этом на отчетном концерте музыкантов рассказала директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

"Тюменская область готовится к выставке-форуму "Россия", которая откроется на ВДНХ в Москве 4 ноября. На ней состоится день региона. Мы хотим привезти не только победителей различных международных конкурсов, но и молодежные коллективы, которые в рамках творческой лаборатории создают продукты на основе тюменского фольклора", – поделилась она.

Для участия в крупном событии отберут несколько исполнителей-участников лаборатории.

Напомним, на выставке "Россия" регионы, в том числе и Тюменская область, представят свои достижения. Каждый субъект Российской Федерации проведет на ВДНХ свой день.

15 октября в мультицентре "Контора пароходства" состоялся отчетный концерт музыкальной лаборатория M'uzLab. При написании композиций, которые прозвучали в этот вечер, музыканты из разных городов на протяжении трех дней переосмысливали песни 30-летней давности, записанные в селах региона. Редкие материалы молодежи предоставили автор-исполнитель Евгения Зонтикова и руководитель фольклорного ансамбля "Радоница" Ирина Светлова. В итоге музыканты презентовали совершенно новый продукт, основанный на региональной идентичности.

Как отметила руководитель музыкальной лаборатория M'uzLab Сюзанна Иванова, из 250 поступивших заявок отобрали 50. Из полсотни участников в первый день лаборатории, 13 октября, сформировали команды. В них вошли десять жителей Тюмени, остальные – представители 15 регионов России.

"Всегда очень волнительно, когда люди собираются в команды. Они разные, не знают друг друга, мы не знаем их, не знаем, что может получиться. На удивление все справились. У команд получились разные песни. В каждой прослеживается какой-то индивидуализм", – сказала Сюзанна Иванова.

Работа над песней на протяжении трех дней не показалась сложной задачей для участницы команды "Когда-нибудь" - жительница Тюмени Анастасия Бобровка профессионально занимается вокалом. Закончила Сургутский музыкальный колледж, сейчас учится в Тюменском институте культуры. Музыканты быстро нашли общий язык. Для создания композиции ребята выбрали частушки. В команду с тюменкой попали представители Калининграда, Москвы, двое ребят из Новосибирска. "Мне кажется, мы близки по духу, несмотря на наши разные вкусы. Кто-то любит тяжелый рок, мне же нравится джаз. С первых секунд мы нашли идею, которая объединила нас. Я очень довольна результатом. Я впервые в таком проекте. Было интересно работать с народным материалом. Мы сделали песню в стиле поп, но вставили народную связку", – поделилась Анастасия.

У тюменцев еще будет возможность послушать новые песни. В конце ноября на цифровых площадках издадут сборник.

Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова