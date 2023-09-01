Жители Тюменской области могут принять участие в создании логотипа выставки ″Россия″ для региона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут принять участие в создании логотипа Международной выставки ″Россия″ для региона.

Региональное голосование начинается на сайте Международной выставки-форума ″Россия″ 26 сентября. Собрать свой вариант логотипа можно в разделе "Создаем вместе". Первые промежуточные итоги голосования по регионам подведут через две недели.

В преддверии Международной выставки-форума ″Россия″ организаторы решили предложить субъектам РФ выбрать понравившееся сочетание букв логотипа мероприятия. Наиболее популярную среди своих земляков версию регионы смогут использовать при подготовке к событию.

Логотип выставки ″Россия″ является динамичным и предполагает возможность использования комбинаций букв различных шрифтов. В концепции фирменного стиля учтены шесть исторических периодов России: правление князя Владимира, Великое княжество, Царство Русское, Российская империя, СССР и Российская Федерация. Эволюция форм шрифта отражает развитие культуры страны.

"Каждый регион нашей огромной страны уникален по-своему. Вместе они создают неповторимый образ России, объединяя множество народов, культур, традиций и достижений. Теперь каждый россиянин может отразить самобытность и культурный код своего родного региона создав уникальный логотип "Россия" своего региона", – сказал генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия"" Наталья Виртуозова.

Для участия в игре "Создаем вместе" пользователю необходимо пройти авторизацию через свой аккаунт в социальных сетях или по адресу электронной почты. Вариант можно сохранить, скачав файл в формате png.

Международная выставка-форум ″Россия″ начнет работу 4 ноября на территории ВДНХ. Она продлится до 12 апреля 2024 года. Посетители выставки смогут посетить экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Запланирована обширная образовательная, культурная и деловая программа.

Возрастное ограничение: 12+.