Пять регионов УФО начали монтировать стенды выставки "Россия" в Москве

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Специалисты из Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, Югры и Ямала начали монтировать стенды для Международной выставки-форума "Россия". Курганцы приступят к этому в ближайшее время, сообщает пресс-служба полпредства.

По словам представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, регионы подготовили оригинальные, запоминающиеся экспозиции. Монтаж стендов планируется завершить к 23 октября.

"Наша общая задача – влюбить жителей всей России и других стран в Уральский федеральный округ. Заинтересовать их промышленным и туристическим потенциалом Урала и Западной Сибири. Удивить самобытной культурой и традициями. Все возможности для этого у наших регионов есть", – подчеркнул Владимир Якушев.

У Тюменской области интерактивный стенд с пятью тематическими зонами. Первая – "Удивление" с необычными фактами о регионе. В "Истории и открытиях" - всё о подвигах нефтяников и газовиков и современных производствах. "Дом" — о благоустройстве и культурном наследии. "Семью" посвятили поддержке семейных ценностей в регионе, который занял третье место по качеству жизни в стране. "Мечтать вместе" - про перспективы развития: например, к 2028 году в Тюмени появится межуниверситетский кампус.

Планируется, что стенд Свердловской области будет стилизован под металлургический завод времён Демидовых. А идея экспозиции Югры заложена в формате прохождения квеста "Путешествие по Югре", оформление содержит акценты и стилистику четырёх времён года. Стенд Челябинской области строится вокруг главной идеи: "Челябинская область начинается с человека и его мечты". Можно будет побывать на виртуальных экскурсиях по промпредприятиям региона, разглядеть в деталях арктический автобус "Урал", потрогать метеорит и сыграть в настольный хоккей за одну из двух команд – "Трактор" или "Металлург". Ямал покажет мультимедийную инсталляцию о прошлом, настоящем и будущем округа. Посетители смогут управлять мощными природными явлениями, добывать газ, наблюдать северное сияние и попытаются турпоездку в самый северный регион УФО. Одним из главный элементов стенда Курганской области станет крепость Царево городище, которая служила важнейшим оборонительным пунктом российского государства в Западной Сибири.

Отметим, что выставка откроется на ВДНХ в Москве 4 ноября, и будет работать до 12 апреля 2024 года.