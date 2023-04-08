Тюменцы собираются снять фильм по биографии исполнителя Юрия Барабаша

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К съемкам тизера фильма "Печальный парень" об исполнителе дворового романса Юрии Барабаше, известном как Петлюра, приступят тюменские студия "Three M - Production" и кинокомпания "Пушка".

По словам руководителя студии "Three M - Production", режиссера Михаила Музалевского, на выбор у него было две темы. Обоих музыкантов звали Юриями. Одна была про основателя группы "Сектор газа" Юрия Клинских, другая - про Юрия Барабаша, известного как Петлюра.

"Оба артисты являются знаковыми для меня, феноменами. В итоге больше меня заинтересовала биография Юрия Барабаша, который прожил всего 22 года. Его судьба была невероятно кинематографична. Ему ничего не давалось легко. Голос Петлюры, благодаря которому все в его жизни поменялось, просто неповторим, завораживает. Читая историю жизни Юрия Барабаша, в голове появлялись картинки готового фильма. Такое редко бывает, и если это происходит, то надо брать", - отметил он.

После режиссер нашел несколько фан-сообществ Юрия Барабаша в соцсетях. Он связался с администратором одной из таких групп, которая проживает в Луганске. Девушка рассказала об идее снять фильм о Петлюре матери рано ушедшего из жизни музыканта, женщина дала добро.

"Мама музыканта Тамара Сергеевна живет в подмосковном Троицке. Мы пообщались с ней по телефону. Замечательная женщина, очень добрая и отзывчивая, теплая по настроению. Сразу после этой беседы я отправился в Москву взять эксклюзивное интервью. Женщина рассказала много деталей, которые не упоминались в новостных сюжетах. Часть информации войдет в сценарий", — добавил Михаил Музалевский.

Он скооперировался с другой тюменской кинокомпанией "Пушка", возглавляемой Максимом Габулой. Затем они вышли на краудлендинговую платформу для привлечения в креативные индустрии Ко-Фи, где запросили на съемки тизера 300 тыс. рублей и впоследствии собрали их. Снимать непродолжительный видеоролик для привлечения внимания перед выходом картины будут летом. После с готовым тизером команда будет подаваться на другие платформы в поисках финансирования полного метра.

"Мы сильно заряжены, готовы сделать все хорошо. Постараемся удовлетворить не только фанатов Юры, но и ценителей хорошего кино. Хочу максимально передать атмосферу 90-х годов, показать это глазами нежного, наивного мальчишки. Петлюра был невероятно добрым мальчиком с грустными глазами. Я очень симпатизирую ему. Я считаю, что этот мальчик заслужил историю про себя", - сказал режиссер.

За ходом работы съемочной группы можно следить в сообществе во ВКонтакте.

Напомним, Михаил Музалевский и его команда весной 2022 года представили спортивную драму "Панчер". В том же году киноленту отметили наградой в номинации "Лучший спортивный полнометражный фильм" на международном фестивале Zilant в Казани. Тюменскую картину показали в кинотеатрах страны.

Инна Пахомова