В тюменскую программу "Семейный конструктор" включили проекты об укреплении семейных ценностей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Разные проекты собрали в одну программу укрепления семейных ценностей и популяризации активного отцовства "Семейный конструктор" в Тюмени.

В начале 2024 года член президиума Всероссийской общественной организации по сохранению традиционных семейных ценностей "Союз отцов" Максим Шереметьев предложил собрать идеи, инициативы различных сообществ, которые работают в сфере укрепления семейных ценностей, в одну большую программу и приурочить это к проведению Года семьи.

"Туда зашли практически все проекты, которые уже реализовывались ранее. У этих команд имеется опыт. Первый блок реализации нашей программы — образовательный форум для родителей. Он пройдет в мультицентре "Контора пароходства" после майских праздников. Уже сейчас идет подготовка к нему. Это образовательный форум с площадками по воспитанию, игротехнике. Летом проведем серию творческих мастер-классов, связанных с вышивкой. На него пригласим мам с дочерьми, которые смогут самовыразиться, обрести единое хобби и просто интересно провести время. На серию спортивных мероприятий позвоем уже пап, но присутствовать смогут все семьи. В программе — различные мастер-классы, турниры. В ближайшее время ожидается семейный турнир по фиджитал-спорту", — поделился Максим Шереметьев.

В рамках программы "Семейный конструктор" организуют две семейные фотовыставки. Первую приурочат ко Дню семьи любви и верности, который отмечают 8 июля. Экспозиция будет направлена на работу с многодетными семьями. Вторую фотовыставку приурочат ко Дню отца. Экспозиции откроют вместе с представителями автономной некоммерческой организации "Лига творчества".

Также проведут два семейных фестиваля. Событие с тактическими играми и видами спорта состоится в День города вблизи фиджитал-центра. Отцы с детьми смогут посоревноваться, освоить разные виды активности.

Второй семейный фестиваль со множеством площадок планируют организовать в конце августа. Его уже проводили в 2023 году. Место проведения еще не утверждено.

"Запланирована большая медиакампания. Будут фото, видео, различные инфоповоды для привлечения внимания к программе, чтобы как можно больше семей узали о ней и смогли интересно провести время, укрепиться", — заключил автор идеи.

Всю информацию организаторы будут публиковать в сообществе "Семейный конструктор" во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 6+.

Отметим, программа укрепления семейных ценностей и популяризации активного отцовства "Семейный конструктор" стала одни из победителей V конкурса инициативных проектов.

Инна Пахомова