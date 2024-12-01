Отравившихся хлором детей в Тобольске скоро выпишут домой

| Фото: Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Детей, пострадавших от отравления парами хлора на одной из баз отдыха в Тобольске, скоро выпишут из больницы.

"Состояние всех пациентов стабильное. Дети находятся в хорошем настроении и готовятся к выписке. Врачи продолжают тщательно следить за их здоровьем", - сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

22 декабря ребят посетили глава Тобольска Петр Вагин и главный врач областной больницы № 3 Дмитрий Бойко.

"Сейчас дети остаются под наблюдением медиков, получают все необходимое лечение. Остаемся на связи с родителями на случай, если понадобится какая-то помощь. В данный момент надзорные органы проводят проверку, мы оказываем содействие по всем вопросам. Здоровье наших детей – наш приоритет", - сообщил Петр Вагин в своем Telegram-канале.