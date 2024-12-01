15 детей отравились парами хлора в бассейне Тобольска

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 детей, отдыхавших на частной базе отдыха недалеко от Тобольска, госпитализированы с предварительным диагнозом "отравление парами хлора" 21 декабря. Еще двое взрослых пациентов самостоятельно обратились за помощью. После осмотра их направили на амбулаторное лечение.

Они почувствовали недомогание, что проявилось в кашле, покраснении глаз, кожных покровов и тошноте. Вызов о резком ухудшении самочувствия после купания врачам скорой помощи поступил в 12 часов 52. Бригады скорой медицинской помощи прибыли в 13 часов 3 минуты.

"На месте работали три бригады скорой медицинский помощи, пациенты доставлены в Областную больницу №3. 15 несовершеннолетних пациентов госпитализированы в профильное отделение учреждения. Состояние - средней степени тяжести", - сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, изъяты пробы воды из бассейна, необходимая документация в комплексе. Также допрашиваются владелец базы отдыха и другие свидетели, назначены необходимые экспертные исследования, по результатам расследования будет сделан вывод о соответствии оказываемых услуг предъявляемым законом требованиям и нормам, пишет следственное управление следственного комитета по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом по Тобольску СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, неотвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет).

Тобольская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту обращения за медицинской помощью детей после купания в бассейне.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль, сообщает прокуратура региона. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.