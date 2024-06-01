Тюменцы представили опыт повышения инвестиционной привлекательности объектов культурного наследия

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развитие концессии и повышение инвестиционной привлекательности объектов культурного наследия обсудили участники панельной дискуссии на Всероссийском фестивале "Архитектурное наследие" в ДК "Нефтяник". Примеры практик вовлечения бизнеса, корпораций в восстановление исторических объектов привели глава Тобольска Максим Афанасьев, представители из Тюмени, Красноярска, Ярославля и Москвы.

"Мы не стесняемся говорить о Тобольске за пределами города и рассказываем о том, каким хотим видеть город к 2030 году. Продолжаем тему плодотворной и успешной работы с инвесторами. В первую очередь - это реновация Нижнего посада. Правильно выбранная стратегия развития города, поддержка со стороны государства, открытый диалог и совместная работа с финансовым партнером помогают решать эти вопросы. Множество факторов собираются в единый пазл. В следующие четыре-шесть лет сможем воочию продемонстрировать всю красоту и мощь архитектуры Тобольска", - рассказал Афанасьев.

В Тобольске продолжается реставрация Водонапорной башни и объектов Завального кладбища. В 2024 году - работы в Александровской часовне и доме Неводчикова.

Директор по взаимодействию с органами госвласти и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехим" Елена Бельская считает, что на градообразующие промышленные предприятия не стоит делать ставки как на основного финансового инвестора. Ставка может быть только на старте для создания платформы изменения городской среды, для того чтобы административные структуры могли двигаться далее самостоятельно.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Сейчас за счет программы "Тобольск настоящий" мы в партнерстве с администрацией города, правительством Тюменской области идем по созданию хорошей платформы для вовлечения инвесторов. Туристический мастер-план разработан и план по восстановлению "тяжелых" объектов, таких как объектов культурного наследия. Мы понимаем, что мы помогаем запустить, перезапустить эти объекты, но мы точно не являемся ответственными операторами, которые должны обеспечить долгосрочный период их существования. Мы готовы создать, передать, но дальнейшая игра должна идти со стороны малого, среднего бизнеса", - уверена Бельская.

Предприниматели понимают все преимущества использования объектов культурного наследия, как источников доходности пусть и не сразу, а через несколько лет. Так, тюменский инвестор, основатель группы компаний "Альянс" Александр Касьянов восстановит магазин купца Голева-Лебедева конца XIX века в Нижнем посаде Тобольска за семь лет и откроет в нем ресторан. Реставрация объекта культурного наследия – первый для него опыт. Пошел на это только благодаря поддержке власти: "Я решил взять этот объект только благодаря открытости и поддержке администрации города. Они все вопросы оперативно решают, в том числе с инженерной инфраструктурой".

Гендиректор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов, говоря о привлечении инвесторов в восстановление памятников архитектуры, уверен, что необходимо наладить процесс оперативной передачи объектов федерального значения в распоряжение регионов, муниципалитетов.

"Для инвесторов самое главное – прозрачность всех процессов и их скорость. Мы должны договориться о том, что нужно идти в то направление, где и федеральное, и региональное законодательство сделать более понятным. Передавать полномочия в регион, муниципалитет, который может оперативно привлечь инвестора. Мы, видя такую ситуацию, будем быстро реагировать на тех, кому интересны объекты культурного наследия, и что в них можно сделать. Это будет способом продвижения, снижения административных барьеров", - подчеркнул Пуртов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Основатель бюро Pugachevich studio, преподаватель Московского архитектурного института (МАРХИ) Анастасия Пугачевич во время панельной дискуссии высказала такую мысль: "Инвестиции в памятники должны стать модной привилегией, а такой проект в портфолио — статусным и репутационным".

По ее словам, есть мнение, что в объектах культурного наследия ничего нельзя менять. "Должна быть возможность использовать проект приспособления как инструмент преобразования памятника под актуальный запрос застройщика. Это реально при грамотной работе архитекторов и реставраторов", - отметила Анастасия Пугачевич.

Все предложения участников дискуссии будут направлены организаторам фестиваля "Архитектурное наследие" для изучения, принятия решений.

Напомним, профессиональный форум проводится в Тюмени впервые. С его программой можно познакомиться на сайте.

Анжела Лебедева