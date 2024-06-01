Тюменский инвестор восстановит магазин купца Голева-Лебедева в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский инвестор, основатель группы компаний "Альянс" Александр Касьянов восстановит магазин купца Голева-Лебедева в Тобольске на улице Мира. Он занимается реновацией коммерческой недвижимости 10 лет, а в этом году впервые решил заняться реставрацией объекта культурного наследия. Проект рассчитан на семь лет. В нем предполагается открыть ресторан.

"Это объект конца XIX века. Мы подбираем организацию, которая разработает проектном-сметную документацию по реконструкции. Я решил взять этот объект только благодаря открытости и поддержке администрации города. Они все вопросы оперативно решают, в том числе с инженерной инфраструктурой", - уточнил Александр.

Тюменский инвестор стал участником панельной дискуссии в рамках фестиваля "Архитектурное наследие". Участники обсудили развитие концессии и повышение инвестиционной привлекательности объектов культурного наследия. Примеры городских и региональных практик вовлечения бизнеса, корпораций в восстановление исторических объектов привели глава Тобольска Максим Афанасьев, представители из Красноярска, Ярославля и Москвы.

Напомним, VII Всероссийский фестиваль "Архитектурное наследие" впервые проходит в Тюмени. Он продолжится 15 и 16 июня.

Анжела Лебедева