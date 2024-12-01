Александр Моор отметил высокую эффективность работы НКО в помощи бойцам СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

К работе по оказанию помощи бойцам СВО и их семьям нужно активнее привлекать некоммерческие организации. Это НКО, созданные самими же бойцами, которые вернулись из зоны проведения спецоперации, их родственниками, супругами, мамами. Об этом в эфире программы "Итоги года с губернатором" 22 декабря сообщил глава региона Александр Моор.

"Именно такие некоммерческие организации хорошо понимают, что нужно. Мы провели специальный отбор и выбрали 18 проектов, которые уже показали свою эффективность. Считаю, что таких инициатив должно быть больше. Мы будем выделять дополнительные денежные средства на их грантовую поддержку. Убежден, что эффективность работы НКО на этом направлении очень высокая", - сказал Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что правительство региона находится на постоянной связи с командирами тех подразделений, где служат тюменцы. На основании их обращений и заявок закупается необходимое оборудование. Это автомобили, рации, средства РЭБ, беспилотники, средства борьбы с беспилотниками и другое.

"Хочу сказать, что обеспечением наших подразделений занимается не только правительство региона. Многие предприятия поддерживают подразделения, где служат их работники. Предприниматели на личные средства закупают необходимое оборудование и амуницию. Родственники военнослужащих объединяются и помогают им. Огромное количество волонтерских и общественных организаций в муниципалитетах поставляют широкий спектр того, что нужно бойцам на передовой. Весь наш тыл, вся страна помогает ребятам. И мы будем продолжать это делать до победы", - добавил Александр Моор.

Любовь Голышева